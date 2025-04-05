السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه القناة: تمكنا من إصلاح الأعطال المفاجئة وإعادة تشغيل الخدمات في وقت قياسي

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن تنفيذ أعمال جميع إصلاح الكسور والأعطال المفاجئة في خط الطرد الرئيسي بمحطة رفع صرف صحي المستقبل وشبكات خطوط المياه في وقت قياسي، فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين. 

رئيس مياه القناة يعلن انتظام عمل المحطات والشبكات خلال أيام عيد الفطر

رئيس مياه القناة يتفقد انتظام العمل بالمحطات وتطبيق استعدادًات عيد الفطر

تلقي البلاغات بشكل فوري  

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، أنه فور تلقي البلاغات لغرفة العمليات انتقل مهندسين وفنيين وعمال الشركة، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط الطرد الرئيسي 700 مم لمحطة رفع صرف صحي مدينة المستقبل، وكسر مفاجئ في الخط العمومي قطر 8 بوصات بمنطقة عين غصين، وكسر 4 بوصات بمنطقة القنطرة شرق، وكسر مفاجئ أيضا قطر 600 مم بمنطقة قرية جلبانة، وكسر 4 بوصات بمنطقة الغطوس، وعلى الفور تمت عمليات الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وإعادة ضخ وتشغيل الخدمة للمواطنين. 

إنجاز الأعمال في أسرع وقت  

وشدد رئيس مياه القناة، على التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

واضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إلى استمرار أعمال صيانة خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، على مستوى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد والتطوير للمحطات، مضيفا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى على أعلى مستويات الجودة. 

واوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مياة القناة القناة مياه الشرب الصرف الصحي محافظات القناة المحطات الشبكات

مواد متعلقة

رئيس مياه القناة يعلن انتظام عمل المحطات والشبكات خلال أيام عيد الفطر

رئيس مياه القناة يتفقد انتظام العمل بالمحطات وتطبيق استعدادًات عيد الفطر

رئيس مياه القناة: خطة طوارئ كاملة استعدادا لاستقبال عيد الفطر

مياه القناة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية بمحافظات الإقليم

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

أسباب تحرمك من الحصول على شقة بالطرح الجديد لمحدودي الدخل

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

هل يرتفع؟ توقعات سعر الدولار في مصر مع بدء تحصيل رسوم ترامب

النيابة الإدارية تُحيل مدرس وزوجته للمحاكمة التأديبية في قضية تحرش بأسيوط

منوعات

المزيد

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

سعر الأرز،22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد 10 سنوات من الإنجازات.. مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

ما المراد بالأيام البيض وما أصل تسميتها بذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية