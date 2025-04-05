مياه القناة: تمكنا من إصلاح الأعطال المفاجئة وإعادة تشغيل الخدمات في وقت قياسي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن تنفيذ أعمال جميع إصلاح الكسور والأعطال المفاجئة في خط الطرد الرئيسي بمحطة رفع صرف صحي المستقبل وشبكات خطوط المياه في وقت قياسي، فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

تلقي البلاغات بشكل فوري

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، أنه فور تلقي البلاغات لغرفة العمليات انتقل مهندسين وفنيين وعمال الشركة، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط الطرد الرئيسي 700 مم لمحطة رفع صرف صحي مدينة المستقبل، وكسر مفاجئ في الخط العمومي قطر 8 بوصات بمنطقة عين غصين، وكسر 4 بوصات بمنطقة القنطرة شرق، وكسر مفاجئ أيضا قطر 600 مم بمنطقة قرية جلبانة، وكسر 4 بوصات بمنطقة الغطوس، وعلى الفور تمت عمليات الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وإعادة ضخ وتشغيل الخدمة للمواطنين.

إنجاز الأعمال في أسرع وقت

وشدد رئيس مياه القناة، على التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

واضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إلى استمرار أعمال صيانة خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، على مستوى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد والتطوير للمحطات، مضيفا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى على أعلى مستويات الجودة.

واوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.