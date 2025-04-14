طب قناة السويس تودع هاني الدمياطي أستاذ جراحة القلب

ودعت كلية الطب جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين واحدًا من رموزها العلمية والطبية البارزة، الأستاذ الدكتور هاني الدمياطي، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، ورئيس القسم الأسبق، ومدير المستشفى التخصصي الأسبق، والذي وافته المنية إثر أزمة صحية مفاجئة، عن عمر حافل بالعطاء والتفاني في خدمة الطب والتعليم.

جامعة قناة السويس تنعي الدكتور هاني الدمياطي

وأصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بيان نعي جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى الجامعة أحد أعلامها المخلصين، الذي أفنى حياته في خدمة طلابه ومرضاه، وساهم في تأسيس ورفعة قسم جراحة القلب والصدر، وكان نموذجًا يحتذى في الانضباط والعطاء والخلق الرفيع".

وتقدّم رئيس جامعة قناة السويس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الجامعة فقدت قامة طبية وعلمية كبيرة تركت بصمة لا تُنسى في قلوب الجميع.

تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل

كما شارك في تقديم واجب العزاء نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، والعمداء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، وأسرة كلية الطب، وإدارة المستشفيات الجامعية، الذين عبّروا عن بالغ حزنهم لرحيل قامة علمية مشهود لها بالكفاءة والمهنية والإنسانية.

نبذة عن الفقيد الراحل

وقد عرف الدكتور هاني الدمياطي بمسيرته الطويلة في مجال جراحة القلب، حيث أشرف على العديد من الأبحاث العلمية، وأسهم في تخريج أجيال من الأطباء الذين يواصلون مسيرته في شتى المستشفيات والمراكز الطبية، داخل مصر وخارجها. وكان الفقيد قد شغل عدة مناصب قيادية داخل الجامعة، وترك أثرًا طيبًا في كل من تعامل معه من طلاب وزملاء ومرضى.

ويعد الراحل من رواد تخصصه في منطقة القناة وسيناء، حيث ساهم في إنقاذ حياة مئات المرضى، وقدم نموذجًا للطبيب الذي يجمع بين المهارة والرحمة، وبين العلم والخلق، ما جعله محط تقدير ومحبة من الجميع.

وتتقدم جامعة قناة السويس وأسرة كلية الطب بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله عمله في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.