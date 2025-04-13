جامعة قناة السويس تكرّم الأمهات المثاليات (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، حفلها السنوي لتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

بدء حفل التكريم

افتُتح الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم بصوت صلاح عربي رئيس قسم الحسابات الخاصة، إيذانًا بانطلاق احتفالية عنوانها الوفاء والعرفان بدور المرأة العاملة في الحرم الجامعي، وتكريمًا لرحلة عطائها التي لا تنضب.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

كلمة رئيس جامعة قناة السويس

وحرص الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على إلقاء كلمة عبّر فيها عن بالغ فخره واعتزازه بالأمهات المثاليات، ووجّه تحية خاصة لجميع العاملين بالجامعة تقديرًا لتحملهم لضغوط العمل المتزايدة.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

مشيدًا بالفيديو المؤثر الذي عُرض خلال الحفل، والذي تضمن رسائل شكر من أبناء المكرّمات لأمهاتهم، في لمسة إنسانية من إعداد الأستاذ عبد العزيز شاهين، أضفت على الأجواء مزيدًا من الدفء والامتنان.

أبرز الحضور خلال الحفل

وشهد الحفل لكل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

وجاء الحفل بإشراف عام شريف فاروق أمين عام جامعة قناة السويس، وبتنظيم الدكتور أحمد الشاعر مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والأستاذ عبد العزيز شاهين مدير إدارة رعاية العاملين، كما شارك بالحفل المهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، ولفيف من مديري العموم.

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

جانب من حفل التكريم، فيتو

أسماء الأمهات المثاليات

شهدت الفعالية تكريم الفائزات بمسابقة الأم المثالية للعام 2025، وهن:

هناء السيد محمد الدرديري من الإدارة العامة للموارد البشرية، وريمان علي عبد الحفيظ النادي من الإدارة العامة للعلاقات الثقافية، ورجاء أحمد محمود أحمد من مركز تنمية الموارد البشرية، ورضا عطية أبو العنين مصطفى من كلية الطب البيطري، وسامية إسماعيل هاشم محمد من الإدارة العامة للشئون الهندسية، وناهد عبد الوهاب مصطفى عيد من الإدارة العامة للمشتريات، ومنى علي حسن موسى من كلية التربية، وسحر محمد عبد العزيز من معهد التقنية الحيوية، ووردة محمد حسين السيد من الإدارة العامة لشئون البيئة، وجيهان محمد حسين عطية من إدارة المخزون السلعي، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الجامعة والعاملين.

و ألقى شريف فاروق أمين عام الجامعة كلمة أكد فيها أن هذا التكريم هو تجسيد حقيقي لثقافة العرفان داخل الجامعة، والتي ترسخها إدارة رعاية العاملين من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

وقام الدكتور أحمد الشاعر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، بتقديم الحفل، مؤكدًا خلال كلمته أن عدد المرشحين لمسابقة الأم المثالية بلغ 43 مرشحًا، ما يعكس مدى الإقبال والحرص على تكريم النماذج الملهمة داخل قطاعات الجامعة المختلفة.

إجراء قرعة علنية للفائزين في المسابقة الدينية

وتضمن الحفل إجراء القرعة العلنية للمسابقة الدينية الرمضانية للعام 1446 هـ، والتي تقدّم لها 385 متسابقًا من العاملين، في تقليد سنوي تحرص عليه الجامعة لنشر روح التنافس الشريف وتعزيز القيم الإيمانية خلال الشهر الفضيل.







ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.