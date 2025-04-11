الجمعة 11 أبريل 2025
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جامعة القناة تكرم الأمهات المثاليات

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فيتو

 تنظم جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، حفلا لتكريم الأمهات المثاليات العاملات بالجامعة لعام 2025، وذلك يوم الأحد المقبل.  

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مكان إقامة الحفل 

 ويقام الحفل بقاعة المؤتمرات بمقر جامعة القناة الجديدة، وفي احتفالية تُجسد تقدير المؤسسة الجامعية لدور الأم العاملة وجهودها المتواصلة في خدمة المجتمع الأكاديمي.

 

إقامة الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور 

 تُقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي يحرص دومًا على دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تُرسخ لقيم الوفاء والاحترام، وتُعزز من روح الانتماء داخل بيئة العمل الجامعية.

 

ويأتي الحفل بدعم وإشراف شريف فاروق إبراهيم أمين عام جامعة قناة السويس، الذي أكد على أهمية الدور الذي تقوم به إدارة رعاية العاملين في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين التقدير المعنوي والتفاعل المجتمعي داخل الجامعة.

 

إقامة القرعة العلنية للمسابقة الدينية 

 ويتخلل الاحتفال كذلك إجراء القرعة العلنية للمسابقة الدينية الرمضانية لعام 1446 هجريًا، والتي شارك فيها عدد كبير من العاملين بجامعة قناة السويس، في تقليد سنوي يعكس حرص الجامعة على تعزيز القيم الروحية والتنافس الإيجابي خلال شهر رمضان المبارك.
 

دعوة عامة لحضور الحفل 

 ويُنفذ هذا الحدث المميز بواسطة الإدارة العامة للشؤون الإدارية ممثلة في إدارة رعاية العاملين، بإشراف الدكتور أحمد الشاعر مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وعبد العزيز شاهين مدير إدارة رعاية العاملين، التي دعت جميع منتسبي الجامعة لحضور هذه المناسبة المتميزة، التي تجمع بين التكريم والاحتفال والقيم الدينية، في مشهد يعكس تماسك الأسرة الجامعية واعتزازها بكل من يسهم في بنائها.

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