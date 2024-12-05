محافظ أسيوط يتفقد مدرسة بصرة الابتدائية ويكافئ معلمة لجهودها مع التلاميذ

فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المعلمين بمدرسة بصرة الابتدائية المشتركة بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

جاء ذلك بحضور يسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومصطفى علي محمد مدير المدرسة.

محافظ أسيوط يكلف رئيس مركز ومدينة الفتح برفع كافة المخلفات

وبدأ محافظ أسيوط، جولته بتفقد فناء المدرسة وشاهد تراكمات للقمامة وعلى الفور كلف رئيس مركز ومدينة الفتح برفع كافة المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصص لها فضلًا عن تفقده المباني الخاصة بالمدرسة موجهًا بأعمال صيانة الإنارة ومراجعة الوصلات الكهربائية وتركيب لمبات جديدة داخل الفصول والطرقات.

محافظ أسيوط يوجه بتكريم إحدى المعلمات لجهودها مع التلاميذ

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الإبتدائية واطمأن على انتظام الدراسة وتابع نسب الحضور والغياب للطلاب، وتحاور مع التلاميذ واستمع إلى آرائهم ومشاركتهم مع المعلمين موجهًا بتكريم إحدى المعلمات بالمدرسة لجهودها مع التلاميذ وتفانيها في العمل.

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم مع أهمية المشاركة في الأنشطة المدرسية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها والمساهمة في استكمال عمليات البناء في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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