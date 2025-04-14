الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السعودية تعلن ضوابط جديدة لموسم حج 2025

الحج
الحج

شددت وزارة السياحة السعودية، على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في المدينة خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 29 أبريل الجاري وحتى نهاية موسم الحج.


وذكرت الوزارة في بيان: "يأتي القرار بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، بعدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها للقادمين من حاملي التأشيرات بجميع أنواعها، باستثناء القادمين بتأشيرة حج، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 "، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الوزارة "يُمنع على مرافق الضيافة تسكين الفئات المشمولة في إعلان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة بشكل نهائي، وذلك في إطار الحرص على سلامة وأمن الحج، ضمن الجهود التكاملية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى استعدادًا لموسم حج 1446هـ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام مدينة مكة المكرمة مدينة مكة موسم حج 2025

مواد متعلقة

موسم الحج 2025، ماذا يجب أن يأخذ مريض السكر في حقيبة السفر لأداء المناسك؟

الصحة توجه نصائح للمسافرين لأداء المناسك في موسم الحج 2025

الحج 2025، تعرف على بيان فرضية الركن الخامس للإسلام وأهم مقاصده

الأكثر قراءة

ليفربول يغرد وحيدًا، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة 32

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

الرئيس السيسي يزور الكويت اليوم

ارتفاع الطماطم والبصل والكوسة، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والمرجان في سوق العبور

ارتفاع يصل لـ 6.5 جنيه في سعر الفراخ اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

ضوابط تصويت النواب على الحساب الختامي لموازنة 2023/2024

ترامب: الضربة الروسية على أوكرانيا مروّعة، وزيلينسكي يدعوه لتفقد الدمار

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 14 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 14 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية