الشرع يجري سلسلة لقاءات على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

أجرى رئيس سوريا أحمد الشرع سلسلة لقاءات في أنطاليا، التي وصل إليها اليوم للمشاركة في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" والتقى برئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني.

وظهر الرئيس الشرع وعقيلته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 المنعقد تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم" بتركيا.

وجاء في بيان وكالة الأنباء السورية "سانا": "التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني برئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وأضاف: "كما التقى الشرع والشيباني مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف".

كما اجتمع الشرع والشيباني مع رئيس الوزراء الليبي السيد عبد الحميد الدبيبة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وفي وقت لاحق، اجتمع الشرع والشيباني على هامش المنتدى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان.

وتعتبر الزيارة الرسمية للشرع الثانية من نوعها إلى الأراضي التركية حيث التقى في زيارته الأولى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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