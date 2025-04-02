الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

الشرع: الشام القوية تعني منطقة قوية

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، على الدور التاريخي لسوريا، معتبرًا أن "قوة الشام أو ضعفها ينعكس على المنطقة بأكملها".

التضحيات أسهمت في كتابة تاريخ

وقال الشرع، خلال استقباله عددًا من جرحى ومصابي "معارك التحرير" في قصر الشعب بدمشق، بمناسبة عيد الفطر: "إذا كانت الشام قوية، تكون كل المنطقة قوية"، مشيرًا إلى أن "التضحيات أسهمت في كتابة تاريخ جديد يعيد الناس إلى أرضهم".

وأضاف الشرع أن "النصر الذي تحقق كان بفضل جهود الجرحى والمقاتلين"، قائلًا: "بفضل الله وتضحياتكم التي استمرت لسنوات، وصلنا إلى النصر الذي كتبه الله بأيديكم".

التضحيات أعادت الأسر المفقودة وأتاحت للسوريين العودة من اللجوء

وأوضح أن "هذه التضحيات أعادت الأسر المفقودة وأتاحت للسوريين العودة من اللجوء والنزوح بعد أن كادوا يفقدون صلتهم بوطنهم".

التضحيات مشهودة لكم يوم القيامة

وربط الشرع بين "التضحية والثواب الآخروي"، داعيًا أن "تكون هذه التضحيات مشهودة لكم يوم القيامة"، كما ميّز "بين من يموت دفاعًا عن المبادئ والكرامة"، ووصفهم بـ"الكرماء الشرفاء"، وبين "من يعيشون دون هدف أو يموتون موتًا دون قيمة".

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الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع سوريا الشرع الشام عيد الفطر

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