السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

ماهر الشرع أمينا عاما لرئاسة الجمهورية السورية

ماهر الشرع، فيتو
ماهر الشرع، فيتو

كشفت مصادر سورية اليوم السبت، عن تعيين الدكتور ماهر الشرع شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، بمنصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية، وذلك بحسب صحيفة الوطن السورية.

 
تعيين ماهر الشرع بمنصب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

ووُلد ماهر الشرع في دمشق عام 1973، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم الطبية بتخصص الجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب.

كما أنه حاصل على دبلوم في إدارة النظم الصحية.

جدير بالذكر ان  الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أعلن نهاية مارس الماضي تشكيل حكومة جديدة تضم وزيرة واحدة وتتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه.

 

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".

واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.

كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.

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