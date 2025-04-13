بن زايد لـ الشرع: لن ندخر جهدًا لتقديم الدعم لسوريا

بحث محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات " وأحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية اليوم الأحد، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.

الشرع يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات

جاء ذلك خلال استقبال بن زايد في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ الرئيس أحمد الشرع الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات حيث رحب خلال اللقاء بالرئيس الضيف متمنيًا له النجاح والتوفيق في قيادة بلده خلال المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والأمن والاستقرار.

واستعرض الجانبان عددًا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

دعم الأشقاء في سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية

كما تناول اللقاء التطورات في الجمهورية العربية السورية.. مؤكدًا في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم الأشقاء في سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأكيده موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال إن استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها مؤكدًا سموه أن دولة الإمارات لن تدخر جهدًا في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة.

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