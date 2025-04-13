نتنياهو يبرر تطاول نجله على ماكرون: ابني صهيوني حقيقي وله الحق في التعبير عن رأيه

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، على تطاول نجله يائير نتنياهو بحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

نتنياهو يدافع عن تطاول ابنه على ماكرون

وقال نتنياهو موجها حديثه إلى ماكرون قائلا، ابني صهيوني حقيقي ويهتم ببلده وله الحق الكامل في التعبير عن رأيه.

وتابع نتنياهو، لن نقبل مواعظ أخلاقية بشأن إقامة دولة فلسطينية من قِبَل من يرفض منح الاستقلال لكورسيكا، وكاليدونيا الجديدة، وغويانا الفرنسية، وغيرها من المناطق التي لن يشكل استقلالها أي تهديد لفرنسا.

وكان يائير، نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا حادًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصريح الأخير بشأن إمكانية اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية ".

ابن نتنياهو يهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وكتب ابن نتنياهو، متوجها إلى ماكرون: "اذهب إلى الجحيم"، وتبا لك، وتابع: "نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة! نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية! نعم لاستقلال كورسيكا! نعم لاستقلال إقليم الباسك! نعم لاستقلال غينيا الفرنسية! أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب أفريقيا".

ماكرون، فيتو

ونشر ماكرون في تغريدة سابقه له: "هذا هو موقف فرنسا، وهو واضح: نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، نعم لدولة فلسطينية من دون حماس"، مشيرًا إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة، واستئناف المساعدات الإنسانية فورًا، مع السعي لتحقيق حل الدولتين.

كما شدد الرئيس الفرنسي، على أن "الطريق الوحيد الممكن هو الطريق السياسي"، وأكد دعمه للحق المشروع للفلسطينيين في دولة وفي السلام، وكذلك حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمن، معترفًا بحق الجانبين في الاعتراف المتبادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.