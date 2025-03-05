وزير الخارجية يؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم لقاءً مع ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة.

واستعرض الوزير عبد العاطي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تطرق إلى جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإسراع بوتيرة إنفاذ المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، حيث تم التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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