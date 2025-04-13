الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: ماكرون يرتكب خطأ فادحا بالترويج لدولة فلسطينية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتكب خطأ فادحا بالترويج لدولة فلسطينية، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

 

وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة

وكان ماكرون قال في تغريدة على منصة "إكس إن "هذا هو موقف فرنسا، وهو واضح: نعم للسلام. نعم لأمن إسرائيل. نعم لدولة فلسطينية من دون حماس".

وكتب الرئيس الفرنسي: "هذا يتطلب إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق نار دائم (في قطاع غزة)، واستئناف فوري للمساعدات الإنسانية، والسعي إلى حل الدولتين".

واعتبر ماكرون أن "الطريق الوحيد الممكن هو الطريق السياسي".

وتابع: "أدعم الحق المشروع للفلسطينيين في دولة وفي السلام، تماما كما أدعم حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمن، وكلاهما معترف به من قبل جيرانهم".

وأضاف: "يجب أن يكون المؤتمر المقبل حول حل الدولتين في يونيو نقطة تحول. أبذل قصارى جهدي مع شركائنا لتحقيق هدف السلام هذا. نحن بحاجة ماسة إليه".

 

اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية

وأتى منشور ماكرون بعد أن أعلن الأربعاء أن اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في يونيو، خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتزايدت الدعوات دعما لحل الدولتين، منذ اندلعت حرب غزة في أكتوبر 2023، رغم رفض إسرائيل القاطع لهذه الخطوة.

وتعترف بالدولة الفلسطينية نحو 150 دولة، وفي مايو 2024 اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا هذه الخطوة، ثم تلتها سلوفينيا في يونيو.

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نتنياهو ماكرون رئيس وزراء الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حماس

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