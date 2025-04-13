اختلال عجلة القيادة في يد السائق وراء حادث تصادم سيارتين بأكتوبر

كشفت التحريات الأولية لقوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تفاصيل واقعة إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن اختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص أدى إلى اختلال توازنه واصطدامه بالسيارة الربع نقل.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت بسيارة ربع نقل نتج عن الحادث إصابة سائق السيارة الميكروباص و6 أشخاص كانوا برفقته جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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