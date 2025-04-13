جريمة مخيم زمزم، مصر تستهجن وتؤكد دعمها لاستقرار السودان ومؤسساته الوطنية

أعربت مصر، اليوم، عن إدانتها للهجمات التى استهدفت مخيم زمزم للنازحين فى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور فى السودان.

مصر تدين الهجوم على مخيم زمزم بمدينة الفاشر

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صادر عنها، إن مصر تدين للهجمات التى استهدفت مخيم زمزم للنازحين فى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور فى السودان.

واستهجنت مصر، الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولي التى أسفرت عن مقتل المدنيين السودانيين، وعدد من الكوادر بمنظمة الإغاثة الدولية.

مصر تؤكد على دعمها لاستقرار السودان ومؤسساته الوطنية

وشددت على ضرورة عدم الاعتداء بأي شكل من الأشكال على العاملين فى المجال الإنساني.

وعاودت مصر تأكيدها على موقفها الداعم للسودان الشقيق ولمؤسساته الوطنية واستقراره وأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيها.

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