الجامعة العربية: نتابع بقلق التقارير بشأن قصف مخيم زمزم للنازحين بدارفور

قالت جامعة الدول العربية إنها تتابع بقلق بالغ التقارير المتعلقة بالقصف العشوائي لمخيم زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور، وما نتج عنه من وقوع قتلي ومصابين من المدنيين وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

الجامعة العربية تطالب بتنفيذ التزامات إعلان جدة

وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة في هذا الإطار عن التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا حرص الجامعة على تنفيذ التزامات إعلان جدة الموقع بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣م، وما تضمنه من التزام بحماية المدنيين وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مجددًا موقف الجامعة الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.



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