أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 83 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 83، الصادر في 13 أبريل 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية ووزارة النقل، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة المنوفية.

-قرار وزارة الداخلية رقم 447 لسنة 2025، بشأن إبعاد نيجيري خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرار وزارة النقل رقم 137 لسنة 2025، بشأن نقل تبعية المسافات المتبقية من الطريق الساحلى (النفق- شرم الشيخ) من الهيئة العامة للطرق والكبارى إلى محافظة جنوب سيناء.

-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سيوة، محافظة مطروح. واعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الصف ومدينة الجيزة، محافظة الجيزة.

وقرار وزارة الإسكان والمرافق بحذف العقار رقم (29) شارع إبراهيم الدسوقى، الوايلى، حى الوايلى بالمنطقة الغربية من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة.

-وقرارت محافظة المنوفية بالاستيلاء المؤقت لصالح جامعة المنوفية لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على مساحة (4فدان، و8قيراط، و14سهم) تحت العجز والزيادة، الكائنة بحوض جودة نمرة (19)، زمام كفر طنبدى بشبين الكوم لإقامة توسعات مستشفيات جامعة المنوفية عليها.

وقرارات محافظة المنوفية بالاستيلاء المؤقت على كامل أرض ومبانى مدرسة الشهيد خيرى ذكى بشطانوف، مركز أشمون لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب. والاستيلاء المؤقت على كامل الأرض ومبانى المدرسة الإعدادية المهنية بنين مركز بركة السبع، لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.





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