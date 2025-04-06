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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 77 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 77، الصادر في 6 أبريل 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


-قرارات وزارة الداخلية بشأن الأذن لـ 42 مواطنًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وإبعاد سورية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا، مع الأذن لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية.


قرار محافظة الدقهلية بإسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية بناحية ميت حديد مركز منية النصر.


-وقرار وزارة التجارة والصناعة، قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية، بالتفويض باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الأقصر عن العام المالى 2025.

-وقرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
 

 

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