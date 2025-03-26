أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 71 بالجريدة الرسمية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 71، الصادر في 26 مارس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان، ومحافظة الشرقية، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي.

-قرار وزارة الإسكان والمرافق، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية (5) على مساحة 77٫714 فدان، وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (6) على مساحة 48٫343 فدان، وكذا تعديل مساحة 7٫72 فدان من خدمات المنطقتين السكنيتين (3، 4) الصادر لهما القرارات الوزارية أرقام 359 لسنة 2018 و866 لسنة 2020 و724 لسنة 2021 من أراضى المجتمع العمرانى المتكامل بمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (ش.م.م) الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية، على مساحة إجمالية 557٫568 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى- فندقى- تجارى- إدارى- طبى- تعليمى- مختلط) بنسبة (60)٪، وخدمات بنسبة (40 ٪) للخدمات متعددة الاستخدامات.

-وقرار محافظة الشرقية بتعديل المخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 لقرية بنى شبل، الوحدة المحلية شيبة النكارية بمركز الزقازيق.

-وقرار وزارة الدولة للإنتاج الحربى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، القطاعات المالية والاقتصادية، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة حلوان لمحركات الديزل (م/909)، بشأن نقل ملكية جميع الأصول الموجودة بوحدة شبرا من شركة حلوان لمحركات الديزل (م/909) إلى شركة شبرا للصناعات الهندسية (م/27) ولمحو السجل التجارى الخاص بوحدة شبرا التابعة لشركة حلوان لمحركات الديزل (م/909).

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