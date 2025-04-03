أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 74 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 74، الصادر في 3 أبريل 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة النقل، وهيئة الدواء المصرية.

-قرارات وزارة الداخلية بإبعاد سوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ورد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا.

-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق، بشأن نزع ملكية الأرض الواقعة بحوض أم الدور الشرقية نمرة (2) بمسطح (5فدان، 3 قيراط، و15سهم) بناحية منشأة عباس- مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، وذلك لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي. واعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر البطيخ، ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط. والمخطط الاستراتيجي العام لمدينة المنيا، بمحافظة المنيا.

-وقرار وزارة النقل بتجديد العمل بالقرار رقم 845 لسنة 2020 بشأن منح حوافز وتسهيلات للمستثمرين بميناء دمياط.

-و قرار هيئة الدواء المصرية ، بشأن تنظيم قواعد قيد وتداول الكواشف المعملية والتشخيصية.





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