الأحد 13 أبريل 2025
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سياسة

خبير استراتيجى: تكرار اقتحام المستوطنين للأقصى يكشف المخطط الصهيونى للتهويد

اقتحام الأقصى، فيتو
اقتحام الأقصى، فيتو

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى، أن تكرار اقتحام المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى الشريف وأداء طقوس تلمودية مستغلين الأوضاع فى قطاع غزة، هو تأكيد على نيتهم الخبيثة تجاه هذا الرمز للمسلمين جميعا من خلال العمل على الهيمنة على الأقصى وتهويد القدس العربية.

أحد أشكال الإرهاب الديني والسياسي 

وأوضح فى تصريح لـ"فيتو"، أن هذه الأعمال تعد شكلا من أشكال الإرهاب السياسي والدينى الذى تمارسه إسرائيل ضد أصحاب الأرض، وعلى الدول العربية أن تعمل فى هذا الاتجاه، وأنه لابد أن تتدخل الدول العربية لإيقاف هذه الأعمال الإرهابية الإسرائيلية ضد  المسجد الأقصى.
 

الجماعات المتطرفة تحكم إسرائيل  

وقال الدكتور رفعت سيد أحمد: إن كل الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلى وكذا العلمانية توافق على جرائم حكومة نتنياهو، وبالتالى ما تقوم به إسرائيل فى الفترة الأخيرة هو محاولة للتغطية على حالة التفكك التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي نتيجة عملية طوفان الأقصى والفشل الإسرائيلي فى تحقيق أهدافه من الحرب على غزة. 
 

هيكل سليمان المزعوم

وواصل حديثه، قائلا: إن نتيجة الصراع بين اليمين المتطرف الإسرائيلي ومزاعمه القائمة على الأساطير التلمودية حول هيكل سليمان ومعها القوى العلمانية، أرادوا أن يجذبوا الانتباه الإسرائيلي بعيدا عن حالة التفكك من خلال خلق عداء جزئى لتجميع الآخرين حول عدو مشترك وهو العرب والمسجد الأقصى خاصة وهم يرون العرب العدو الأول لهم، وبالتالى فهم إذا أرادوا تجميع الفرقة يقومون بعمل بربرى ضد العرب أو الأقصى.

 

الجرائم الإسرائيلية جزء من عقيدتهم 

وتابع أن هذه الجرائم الاسرائيلية جزء من عقيدتهم فإسرائيل لا تعيش إلا بالعنف، وتسمى ثكنة عسكرية لأنها دولة منذ نشأتها ليس لها دستور ينظم حياتها مثل باقى الدول، مضيفا أنها دولة أنشئت على أساس العنف على أيدى عصابات.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات. 

وفرضت شرطة الاحتلال تشديدات أمنية كبيرة في محيط المسجد الأقصى وحولت البلدة القديمة لثكنة عسكرية.

وأكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين يستعدون لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى بدءا من الغد تزامنا مع عيد الفصح اليهودي. 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام مستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام المسجد الأقصى 

وأدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات الاقتحامَ السافر الذي يقوم به المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعات من المستوطنين الصهاينة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.  

وأكد المرصد أن هذه الاعتداءات المتكررة تُعد تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا صارخًا لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وانتهاكًا فجًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، الذي يعد حقًّا خالصًا للمسلمين وحدهم.

 

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المسجد الأقصى القدس قطاع غزة المستوطنين اليهود هيكل سليمان

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