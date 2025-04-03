الحزب الناصرى: اقتحام المسجد الأقصى جريمة لفرض سياسة الأمر الواقع

أكد المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصرى، أن اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، ليست المرة الاولى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وتعد جريمة جديدة تكشف عن مخطط إسرائيلي لتهويد المسجد الأقصى.



إسرائيل تسعى لتحويل الطقوس الدينية في المسجد الأقصى إلى عادات يومية وموسمية

وقال فى تصريح لـ"لفيتو"، إن إسرائيل تسعى لتحويل الطقوس الدينية اليهودية في المسجد الأقصى إلى عادات يومية وموسمية، من خلال أنشطة متعددة يقوم بها بعض المستوطنين في باحات المسجد، بما في ذلك قراءة التوراة وكتب دينية مختلفة وأداء صلوات يهودية تقليدية تحت راية العلم الإسرائيلي.

محاولات تقسيم وتهويد القدس والاقصى

وتابع: محاولات تقسيم وتهويد القدس والأقصى تعتبر مخالفة للقوانين الدولية والشرعية الدولية، مؤكدة أن وضع المسجد كوقف إسلامي يجعله غير قابل للتهويد، لكنها أكدت أن هناك تنسيقات مكثفة بين الوزارات الإسرائيلية لتنفيذ خطط تستهدف المسجد، بما في ذلك وضع ميزانيات لإعادة بناء الهيكل المزعوم.

وكان بن غفير، قد قال في وقت سابق، إنه "خلافا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن سياستي هي أنه بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى".

وتابع بن غفير: "إذا قلت إن المسلمين غير مسموح لهم بالصلاة، فإنك ستقتلني"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تمييز بين اليهود والمسلمين، وبالتالي فإن المسلمين مسموح لهم بالصلاة في أي مكان، حتى في الحائط الغربي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتعرض بن غفير لانتقادات حادة من جانب مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب تصريحاته بشأن المسجد الأقصى، فقد دعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التحرك فورا ضد تصريحات بن غفير، معتبرًا أن "كلماته غير المسؤولة تختبر تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية، التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني".

يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".

وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين".

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