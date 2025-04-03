خبير: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى استفزاز وإرهاب سياسي وديني

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي، أن اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، هو تصرف استفزازي خاصة وأنها ليست المرة الاولى، مضيفا أن تكرار اقتحام المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى الشريف وأداء طقوس تلمودية، مستغلين الأوضاع في قطاع غزة، يشكل تأكيدًا على نيتهم تجاه المسجد الأقصى.



شكلًا من أشكال الإرهاب السياسي والديني

وأضاف أن هذه الأعمال تعد شكلًا من أشكال الإرهاب السياسي والديني الذي تمارسه إسرائيل ضد أصحاب الأرض.

وفي تصريح خاص لـ "فيتو"، شدد على ضرورة تدخل الدول العربية لإيقاف هذه الأعمال الإرهابية الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، مؤكدًا أن الصمت يعد تواطؤا سينعكس سلبًا على القضية الفلسطينية بشكل عام.

الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي توافق على جرائم حكومة نتنياهو

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي توافق على جرائم حكومة نتنياهو، مؤكدًا أن ما تقوم به إسرائيل في الفترة الأخيرة هو محاولة للتغطية على حالة التفكك التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي نتيجة فشلها في تحقيق أهدافها من الحرب على غزة.

الجرائم الإسرائيلية جزء من عقيدة إسرائيل

وتابع: الصراع بين اليمين المتطرف الإسرائيلي والقوى العلمانية يدفع باتجاه جذب الانتباه الإسرائيلي بعيدًا عن حالة التفكك، من خلال خلق عداء جزئي لتجميع الآخرين حول عدو مشترك وهو العرب والمسجد الأقصى.

وفيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية، أكد أنها جزء من عقيدة إسرائيل، حيث لا تعيش إلا بالعنف، وهي دولة أنشئت على أساس العنف على أيدي عصابات.

وأكد ضرورة اتخاذ قرارات فعّالة من قبل الدول العربية، للرد على هذه الانتهاكات، وذلك خاصة بعد انتهاء القمة العربية بجدة التي أكدت على الحق الفلسطيني.

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