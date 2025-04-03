الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى استفزاز وإرهاب سياسي وديني

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي، أن اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، هو تصرف استفزازي خاصة وأنها ليست المرة الاولى، مضيفا أن تكرار اقتحام المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى الشريف وأداء طقوس تلمودية، مستغلين الأوضاع في قطاع غزة، يشكل تأكيدًا على نيتهم تجاه المسجد الأقصى.
 

 

شكلًا من أشكال الإرهاب السياسي والديني

 

وأضاف أن هذه الأعمال تعد شكلًا من أشكال الإرهاب السياسي والديني الذي تمارسه إسرائيل ضد أصحاب الأرض.

وفي تصريح خاص لـ "فيتو"، شدد على ضرورة تدخل الدول العربية لإيقاف هذه الأعمال الإرهابية الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، مؤكدًا أن الصمت يعد تواطؤا سينعكس سلبًا على القضية الفلسطينية بشكل عام.

 

الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي توافق على جرائم حكومة نتنياهو

 

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي توافق على جرائم حكومة نتنياهو، مؤكدًا أن ما تقوم به إسرائيل في الفترة الأخيرة هو محاولة للتغطية على حالة التفكك التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي نتيجة فشلها في تحقيق أهدافها من الحرب على غزة.

 

الجرائم الإسرائيلية جزء من عقيدة إسرائيل

 

وتابع: الصراع بين اليمين المتطرف الإسرائيلي والقوى العلمانية يدفع باتجاه جذب الانتباه الإسرائيلي بعيدًا عن حالة التفكك، من خلال خلق عداء جزئي لتجميع الآخرين حول عدو مشترك وهو العرب والمسجد الأقصى.

وفيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية، أكد أنها جزء من عقيدة إسرائيل، حيث لا تعيش إلا بالعنف، وهي دولة أنشئت على أساس العنف على أيدي عصابات.

وأكد ضرورة اتخاذ قرارات فعّالة من قبل الدول العربية، للرد على هذه الانتهاكات، وذلك خاصة بعد انتهاء القمة العربية بجدة التي أكدت على الحق الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المسجد الأقصى إيتمار بن غفير المستوطنين اليهود اقتحام الاقسى المجتمع الدولي

مواد متعلقة

حماس: اقتحام بن غفير المسجد الأقصى استفزاز وتصعيد خطير

حكماء المسلمين يدين اقتحام وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

الأكثر قراءة

تقرير طب بيطري الغربية يكشف مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا بعد التهامه ذراع مساعد مدربه

ترامب: نقاشات جارية مع أفضل اللاعبين في العالم بشأن صفقة غزة (فيديو)

حريق داخل محطة مترو روض الفرج ووقوع إصابات (فيديو وصور)

تركتها أمها فى الإمارات وفرت هاربة، الخارجية تشيد بجهود إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق

أول رد قطري على اتهامات بدفع رشوة لمستشاري نتنياهو للتقليل من جهود مصر

ماكرون يزور العريش الثلاثاء المقبل

هل تتأثر صادرات الملابس المصرية إلى أمريكا بعد رسوم ترامب الجمركية؟، جمعية المصدرين توضح

منوعات

المزيد

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

الشاورما القاتلة، أكثر من 300 حالة تسمم في تركيا بالوجبة الأكثر شعبية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضل صيام الست من شوال في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما الفرق بين صيام الست من شوال وأيام البيض؟ وما حكم صيامهما؟

هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال والقضاء الواجب؟، الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية