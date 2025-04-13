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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد ضمن الجولة الـ 32 من البريميرليج.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا
ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 20 هدفا
كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 16 هدفا
يوان ويسا برينتفورد 15 هدفا
كول بالمر تشيلسي 14 هدفا
أولي واتكينز أستون فيلا 14 هدفا
جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 13 هدفا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا
جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا
ليام ديلاب إبسويتش تاون 12 هدفا

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 


ليفربول ضد وست هام 3 مساء - بي إن سبورتس 1

تشيلسي ضد إبسويتش تاون 3 مساء - بي إن سبورتس 2

وولفرهامبتون ضد توتنهام 3 مساء - بي إن سبورتس 5

نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد 5.30 مساء - بي إن سبورتس 1

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 32 من البريميرليج.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- ليفربول 73 نقطة
2- آرسنال 63 نقطة
3- نوتينغهام فورست 57 نقطة
4- مانشستر سيتي 55 نقطة
5- أستون فيلا 54 نقطة
6- تشيلسي 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة
8- فولهام 48 نقطة
9- برايتون 48 نقطة
10- بورنموث 45 نقطة
11- برينتفورد 43 نقطة
12- كريستال بالاس 43 نقطة
13- مانشستر يونايتد 38 نقطة
14- إيفرتون 38 نقطة
15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة
16- وست هام يونايتد 35 نقطة
17- وولفرهامبتون 32 نقطة
18- إبسويتش تاون 20 نقطة
19- ليستر سيتي 18 نقطة
20- ساوثهامتون 10 نقاط

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