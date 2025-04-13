ليفربول ضد وست هام يونايتد.. أول ظهور للملك المصري بعد تجديد عقده.. محمد صلاح يسعى لاستعادة بريقه وقطع صيامه التهديفي

يستعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة ضيفه وست هام يونايتد، الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

الظهور الأول بعد تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

ومن المقرر أن تشهد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد الظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده لمدة موسمين ليواصل مسيرته المميزة مع الريدز.

وأعلن ليفربول عن توقيع صلاح عقدًا جديدًا حتى صيف عام 2027، ليضع حدًا للتكهنات التي أحاطت بمستقبله في الأشهر الأخيرة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول ضد وست هام

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في الإحصائيات والأرقام، يعد فريق وست هام يونايتد أحد الضحايا المفضلين للنجم المصري محمد صلاح، وخاض محمد صلاح أمام وست هام يونايتد 17 مباراة سابقة في الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، استطاع خلالها تسجيل 13 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة.

ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول أمام وست هام لتحقيق 14 فوزا مقابل تعادلين، فيما تلقى خسارة واحدة فقط بمختلف المسابقات.

ويسعى محمد صلاح لاستعادة بريقه والعودة للتسجيل من جديد في الدوري الانجليزي بعد غياب خلال المباريات الأربعة الأخيرة مع الريدز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه أرسنال بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الـ 16 برصيد 35 نقطة.



​أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

ويتصدر محمد صلاح ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 27 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ21 هدفا.

ويقدم محمد صلاح موسما مميزا بعدما حقق أرقام تاريخية ترشحه للحصول على جائزة الكرة الذهبية، حيث سجل 32 هدفًا في 45 مباراة بجميع المسابقات، 27 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى 22 تمريرة حاسمة لزملائه.

وبشكل عام أحرز محمد صلاح 243 هدفا خلال 394 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي التاريخيين، خلف إيان راش (346) وروجر هانت (285).

ويتصدر محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء عدد الأهداف التي سجلها صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن 184 هدفا، ليتساوى مع المهاجم الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أجويرو، صاحب المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، خلف آلان شيرار (260)، وهاري كين (213)، وواين روني (208)، وأندرو كول (187).

ويملك محمد صلاح فرصة ذهبية هذا الموسم ليكون ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات، حيث لم يفعلها قبله سوى الفرنسي تييري هنري نجم أرسنال السابق.

وتوج محمد صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب حتى الآن وهم الدوري الإنجليزي (2020)، ودوري أبطال أوروبا (2019)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2022)، وكأس الرابطة مرتين (2022، 2024)، وكأس السوبر الأوروبي (2019)، وكأس العالم للأندية (2019) وكأس الدرع الخيرية (2023).

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