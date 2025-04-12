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رياضة

برينتفورد يخطف تعادلا صعبا من أرسنال في الدوري الإنجليزي

أرسنال وبرينتفورد،
أرسنال وبرينتفورد، فيتو

تعادل فريقا آرسنال وبرينتفورد بهدف لكل فريق على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

مباراة آرسنال وبرينتفورد

تقدم آرسنال عن طريق لاعبه توماس بارتي في الدقيقة 60 وتعادل لفريق برينتفورد يوان ويسا في الدقيقة 73

 

تشكيل أرسنال أمام برينتفورد


حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ويليام ساليبا – ياكوب كيوير – كيران تيرني – أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: توماس بارتي – جورجينيو – ديكلان رايس

خط الهجوم: إيثان نوانيري – جابرييل مارتينيلي – لياندرو تروسارد

موقف الفريقين قبل اللقاء


ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بفارق  10 نقطة عن "الريدز".

أما برينتفورد، فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة

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