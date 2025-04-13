محمد صلاح ينتظر رقما قياسيا جديدا مع ليفربول أمام وست هام

يستعد فريق ليفربول، بقيادة محمد صلاح عصر اليوم الأحد، لمواجهة نظيره وست هام على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي البريميرليج.

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح

ويحتاج النجم المصري لتسجيل هدف واحد أمام وست هام لينفرد بقائمة الهدافين التاريخيين للأجانب في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يتساوى مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برصيد 184 هدفًا، ويحتاج إلى هدف للانفراد بالصدارة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم قد انتهت بفوز كاسح لـ ليفربول بخمسة أهداف دون رد.

وتأتي مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد بعد يومين من إعلان ليفربول تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عامين، أي حتى 2027.

موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 10 نقاط عن آرسنال، في حين أن وست هام لديه 35 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز السادس عشر في جدول البطولة.

وأعلن نادي ليفربول، تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح من أجل الاستمرار في صفوف الفريق لما بعد يونيو 2025، بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب.

ويتبقى لليفربول 7 مباريات، ويسعى محمد صلاح لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، ومساعدة فريق آرني سلوت على تحقيق الفوز في سعيه نحو لقبه الأول منذ موسم 2019-2020، وهذا يعني أن هناك فرصة جيدة لصلاح للوصول لحاجز الـ190 هدفًا ويتخطى أندي كول ويصبح الرابع بين أفضل الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل رصيد محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 182 هدفًا، بفارق 78 هدفًا فقط عن حامل الرقم القياسي آلان شيرر، الذي وصل إلى 260 هدفًا ولتحطيم هذا الرقم، قد يضطر صلاح إلى التوقيع لموسم آخر مع ليفربول، حيث تشير دراسة جروفنور سبورت إلى أن النجم المصري في طريقه للوصول إلى 260 هدفًا بنهاية موسم 2027-2028.

أرقام قياسية لـ محمد صلاح مع ليفربول

- أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفًا في 8 مواسم متتالية: يُعد محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز.

- أول لاعب يسجل أو يصنع في 10 مباريات متتالية أو أكثر 3 مرات: صلاح يتصدر هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

- أكثر عدد المساهمات التهديفية في موسم واحد: عادل محمد صلاح الرقم القياسي بـ 44 مساهمة تهديفية في موسم واحد من 38 مباراة.

- أكبر عدد من الأهداف سجلها لاعب أجنبي: عادل صلاح الرقم القياسي بـ 184 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

- أكبر عدد من المساهمات التهديفية خارج أرضه: حقق صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 27 مساهمة تهديفية خارج أرضه في موسم واحد.

- أكبر عدد من جوائز أفضل لاعب: عادل صلاح الرقم القياسي بـ 7 جوائز لأفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

- أول لاعب يساهم في أكثر من 40 هدفًا في موسمين مختلفين: صلاح يحقق هذا الإنجاز الفريد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

- أول لاعب يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في جميع المسابقات: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم 2024 /2025.

- أكبر عدد من الأهداف للاعب في موسم واحد: سجل صلاح وصنع في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد منذ ليونيل ميسي في موسم 2014/ 2015.

- أكثر من قدم تمريرات حاسمة في موسم واحد: قدم صلاح 17 تمريرة حاسمة في موسم 2024/2025، أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول.

- أول لاعب يسجل ويصنع في كلتا المباراتين ضد حامل اللقب: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم واحد.

- أول لاعب يسجل 25 هدفًا أو أكثر ويقدم 15 تمريرة حاسمة أو أكثر: صلاح يحقق هذا الإنجاز في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

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