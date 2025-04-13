الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب يسجل قيمة جديدة اليوم الأحد بعد التراجع المفاجئ

سعر جرام الذهب، فيتو
سعر جرام الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب اليوم، استقر سعر الذهب بجميع الأعيرة، بعد التراجع ببداية الحركة خلال تعاملات اليوم الأحد 13 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.  

سعر جرام  الذهب اليوم فى مصر 

 وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب في السوق المحلي وفق آخر تحديث.

اقرأ التالي: سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم 

 

 

سعر جرام الذهب 
 سعر جرام الذهب

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5331جنيها “للبيع“.

سعر جرام  الذهب عيار 21

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4664 جنيه “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3998 جنيها “للبيع”.

 

الذهب - فيتو 
 سعر جرام الذهب

اقرأ التالى:الذهب بكام فى الصاغة اليوم 

 

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

 ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب هي السبب الرئيسي وراء تذبذب سعر الذهب ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي  أن رسومه الجمركية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

الذهب - فيتو 
 سعر جرام الذهب

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.
  • سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.
  • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.
سعر جرام الذهب 
 سعر جرام الذهب

نصائح للاستثمار في الذهب

  • تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.
  • استثمر في  سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.
  • لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.
  • احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم الذهب الان سعر الذهب عيار18 سعر الذهب عيار21

مواد متعلقة

وكالات التصنيف وخريطة الثقة في الاقتصاد العالمي.. «فيتش» تثبت مركز مصر الائتماني.. وتؤكد: «القاهرة» نجحت في الحفاظ على احتياطياتها الخارجية

مؤشر الدولار يترنح، العملة الخضراء تنخفض لأدنى مستويات عالميا

جنون المعدن الأصفر، شعبة المعادن الثمينة: الذهب يشهد أعلى مستوى تاريخي له وسعر عيار 18 مفاجئة

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

ارتفاع سعر الذهب بمؤشر البورصة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي

سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم السبت 12 أبريل 2025

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر عند "B-/B".. أسباب زيادة أسعار أذون الخزانة وموقف الدين الحكومي المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت بعد الارتفاع الجنونى

الأكثر قراءة

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

أمير قطر يستقبل الرئيس السيسي في مطار حمد الدولى بالدوحة

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

الرئيس السيسي يصل قطر في مستهل جولته الخليجية

أثناء متابعة حادث مروري، سيارة تصدم نائب مأمور قسم ميت غمر

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية القطرية بالدوحة

منوعات

المزيد

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام خيالية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللحمة في المنام وعلاقته بزيادة الرزق

من خواطر الشعراوي، كم عدد أبواب جهنم ولمن سيكون كل باب؟ (فيديو)

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية