فرع ثقافة الإسماعيلية يناقش مرض التوحد خلال ندوة موسعة (صور)

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان للتعريف بمرض التوحد ضمن نشاط المرأة، والذى يتم تقديمه للرواد.

أبرز الحاضرين في الندوة

وحاضرت في الندوة التي شهدها قصر ثقافة الإسماعيلية الدكتورة أمل سعد، حيث تناولت معنى التوحد، وتاريخ اكتشاف مرض التوحد، ومدى انتشار التوحد، وأسباب المرض، وأصنافه.

جانب من المحاضرة، فيتو

جانب من المحاضرة، فيتو

الحديث عن صفات الأطفال المتوحدين

بالإضافة إلى صفات الأطفال الموحدين، وكيفية إجراء اختبارات للكشف عن التوحد المبكر، وعلاج التوحد.

جانب من المحاضرة، فيتو

جانب من المحاضرة، فيتو

عقد ورشة لتعليم فن الكولاج

كما نظم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية ورشة تعليم فن الكولاج، وهو من الفنون البصرية التي يتعمد على قطع متداخلة من قصاصات من ورق الجرائد والمجلات بتصميم شكل فني باستخدام ماده لاصقه والرسم على قصصات الورق لتكوين شكل مناسب للعمل الفني من رسومات فنيه من تصميم أطفال موهوبه تدريب سماح علي.

جانب من المحاضرة، فيتو

جانب من المحاضرة، فيتو

عقد ورشة عمل حول الرسومات الفنية الخاصة باعياد الربيع

كما شهد قصر ثقافة الإسماعيلية عمل ورشة حول الرسومات الفنية بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع بمشاركه الأطفال من سن 8 سنوات، وحتى 10 سنوات.

جانب من المحاضرة، فيتو

ومن جهة أخرى تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، بمحافظة الإسماعيلية ضمن الورشة الدائمة لتدريب الشباب على فنون المسرح، وإعداد الممثل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تقديم ورش متخصصة

وشهد الأسبوع السادس من المشروع المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم ورشة متخصصة لتعليم حرفية التمثيل، استمرت لمدة ثلاث أيام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

تدريبات الأداء التمثيلي

قام المدرب المخرج محمد جبر مدرب حرفية التمثيل وتم عمل العديد من تدريبات الأداء التمثيلى ومجموعة من التطبيقات العملية على حرفية الممثل والخيال وطرق الأداء المتنوعة، بحضور المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج محمد حامد المدير الإقليمي.

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