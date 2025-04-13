الجريدة الرسمية تنشر الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والسولار والمازوت

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 81 (تابع)، والصادر في 10 أبريل 2025، والذي نشرته اليوم 13 أبريل 2025، قرارات وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة أسعار الوقود (البنزين، والسولار، والمازوت)

-قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 166 لسنة 2025، بشأن تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1575 قرشًا. وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1725 قرشًـا شامل الضريبة على القيمة المضافة. وسعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1900 قـرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وتحديد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المـستهلك بسعر 1550 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ويحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى:

1550 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شـامل الـضريبة على القيمة المضافة. و1550 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين الـسيارات شـامل الضريبة على القيمة المضافة. و1550 قرشًا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.

-وقرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥، بتحديد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 10500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالى:

1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة.

65000 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقـوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

-وقرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 168 لسنة 2025، ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بمبلغ 210 جنيهات مـصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر بيع طن المازوت 10500 جنيه/ طن. ويراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعى المحدد فى هذا القر ار طبقًا لتغير سعر بيع المازوت وبذات النسبة.





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