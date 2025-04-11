سعر لتر السولار اليوم بعد الزيادة الجديدة في مصر

سعر لتر السولار اليوم، أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر زيادة جديدة في سعر لتر السولار، ليصل إلى 15.5 جنيه بدلًا من 13.5 جنيه، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من سياسة تحرير أسعار الطاقة، التي تهدف إلى تقليل عبء الدعم عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق التوازن بين السعر المحلي والتكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.

قيمة الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار

ويطبق قرار الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.



١- سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢-سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣-سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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