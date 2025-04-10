الخميس 10 أبريل 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15، الصادر في 10 أبريل 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مصري، وتعديل طريق ربط طريق أبو سلطان بالإسماعيلية، وتنفيذ (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس

 

وجاءت القرارات كالتالي: 

-قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد رضوان سنوسي محمد، من مواليد قنا، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.


-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 727 لسنة 2025، بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022، وذلك بتعديل لمسار طريق ربط معبر أبو سلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية.
و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022، باعتبار مشروع تنفيذ (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس، بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة. 

 

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 728 لسنة 2025، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية/ مطروح)، من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح.

 

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