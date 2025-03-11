الثلاثاء 11 مارس 2025
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إحالة المتهم بهتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية للجنايات

المتهم بهتك عرض طفلة
المتهم بهتك عرض طفلة

أمرت نيابة جنوب الزقازيق الكلية محافظة الشرقية إحالة المتهم بهتك عرض طفلة داخل حمام بسوق منطقة ابنى بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.

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 كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط شاب يدعى"خيري"37 عاما (متزوج ولديه أبناء) مقيم قسم ثالث العاشر من رمضان، متهم بالتعدي على طفلة تدعى "روناء" جنسيًّا داخل حمام عمومي بمنطقة السوق، في "ابني بيتك" بالحي العاشر بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان تحت التهديد، حيث كان بحوزته آلة حادة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث حيث تحفظت على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

فيما أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث وأجرت معاينة مبدئية وقررت غلق الحمام نهائيا وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وأخطرت النيابة العامة "نجدة الطفل" و"المجلس القومي للطفولة والأمومة" من أجل تقديم الدعم النفسي للمجني عليها.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة العاشرمن رمضان تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، حال وجودها بحمام عمومى بجوار سوق ابني بيتك بالمدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وزيرة التضامن تكلف بتوفير وحدة سكنية لأسرة طفلة الشرقية

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بتقديم كل سبل الدعم لأسرة طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وكلفت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدة سكنية للأسرة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة  بمبلغ ألفي جنيه شهريا لمدة ستة أشهر.

وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية  في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

 

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