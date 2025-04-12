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السجن المشدد 15عاما للمتهم بهتك عرض الطفلة روناء بالشرقية

مجمع محاكم العاشر
مجمع محاكم العاشر من رمضان، فيتو

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم السبت برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة المتهم بهتك عرض طفلة  داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان بالسجن المشدد لمدة 15 سنة علاوة على إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

قبل أولى جلسات محاكمة المتهم، القصة الكاملة لواقعة هتك عرض طفلة الشرقية

ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالعاشر من رمضان

تعود أحداث القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لعام 2025 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 6 مارس من ذات العام عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق المتهم"خيري. ص.ع.م"34عاما مقيم مدينة العاشر من رمضان إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا.لاتهامه فى في واقعة التعدي على الطفلة " روناء.ع " البالغة من العمر8 سنوات بمدينة العاشر من رمضان داخل دورة مياه عمومية في الحي العاشر.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمود الشاهد رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، صحة الواقعة وأن المتهم استغل وجود الطفلة بمفردها لقضاء حاجتها  داخل دورة مياه عمومية فى الحي العاشر أثناء تواجدها مع والدتها التى تعمل بائعة فى السوق وقام بالدلوف خلفها وغلق الباب عليها وشل مقاومتها بالتهديد ومنعها من الاستغاثة متعديا عليها محدثا ما بها من إصابات وعند سماع الأهالي صرخات الطفلة هرعوا إلى المكان، وتمكنوا من ضبطه والاعتداء عليه قبل تسليمه للشرطة، اعترف المتهم بجريمته.

فيما استمعت النيابة إلى شهادات الشهود الذين أكدوا صحة الواقعة وكما انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة وأخطرت نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسي للمجني عليها إجراءات قانونية صارمة.

أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة بشأن المتهم

وقد أسند أمرالإحالة الصادرمن النيابة العامة للمتهم ارتكابه واقعة التعدى على الطفلة وتعرضها لإصابة بالغة ونزيف حاد نتيجة الاعتداء طبقا لما ورد بتقريرالطب الشرعي وتم إحالته محبوسا الي محكمة جنايات الزقازيق.

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

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