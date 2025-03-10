زوجة المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: "لو ثبتت إدانته هرفع دعوى خلع ضده"

في حادثة بشعة هزت الشارع المصري، تجرد شاب ثلاثيني من مشاعره، وهتك عرض الطفلة "روناء" التي تبلغ من العمر8 سنوات داخل حمام عمومي في نهار رمضان، بالقرب من سوق ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية؛ ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، قبل أن يتم ضبطه بواسطة الأهالي حيث تم ضربه بعنف وتسليمه لرجال الشرطة.

إصابة زوجة المتهم بهتك عرض الطفلة روناء بصدمة شديدة

هتك عرض الطفلة روناء، وفي أول تعليق لها على الجريمة التى ارتكبها زوجها في حق طفلة بريئة، نفت زوجته ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي أو لسان زوجها من رفضها طلب معاشرته لافتة إلى أنها لم تره قبل الواقعة بنحو48 ساعة تقريبا.

وأضافت: "أصبت بصدمة شديدة فور مشاهدتي مقاطع الفيديو المتداولة له على منصات التواصل الاجتماعي وهو في حالة إعياء شديدة بعد التعدي عليه بالضرب المبرح من قبل الأهالي بعد ضبطه أثناء محاولته هتك عرض الطفلة روناء، وفي حال ثبوت التهمة عليه لن أتردد في رفع دعوى خلع ضده".

والد المتهم بهتك عرض طفلة العاشر: ابنى معاق ذهنيا ولديه شهادة 5%

فيما عبروالد المتهم عن حزنه الشديد لما وصلت إليه الأمورفي واقعة قيام نجله بهتك عرض الصغيرة في نهاررمضان، مشيرا إلى أن ابنه يعانى من إعاقة ذهنية وغير مدرك لأفعاله وقت ارتكابه الجريمة قائلا: "لو تبين بعد تقرير الطب الشرعي أن ابنى سليم وبكامل قواه العقلية سأطالب بإعدامه في ميدان عام".

وأضاف: “نجلي يعانى من إعاقة ذهنية وكل الجيران والأقارب يعلمون ذلك ولديه شهادة 5% وقدمها المحامى لجهات التحقيق، كما أن نجلي الثانى يعاني من نفس المشكلة ما عدا ابنتى الصغري”.

والد المجنى عليه،فيتو

وأشار والد خيري، إلى أن نجله خيري تزوج من إحدى جيرانه منذ 20 سنة تقريبا وتعمل عاملة في مصنع بالعاشر وكانت تعلم حالته الصحية وتساعده على توفير نفقات البيت.

جريمة بشعة تهز العاشر من رمضان في نهار رمضان

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط شاب يدعى"خيري"37 عاما (متزوج ولديه أبناء) مقيم قسم ثالث العاشر من رمضان، متهم بالتعدي على طفلة جنسيًّا داخل حمام عمومي بمنطقة السوق، في "ابني بيتك" بالحي العاشر بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان تحت التهديد، حيث كان بحوزته آلة حادة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث حيث تحفظت على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

فيما أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث وأجرت معاينة مبدئية وقررت غلق الحمام نهائيا وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وأخطرت النيابة العامة "نجدة الطفل" و"المجلس القومي للطفولة والأمومة" من أجل تقديم الدعم النفسي للمجني عليها.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق: زوجتي كانت بترفض ممارسة العلاقة الزوجية وأنا مضطرب نفسي

واستمتعت جهات التحقيق بالشرقية لأقوال المتهم، الذى أقر بارتكابه الجريمة الشنيعة موضحًا، أنه يتعاطى المواد المخدرة ويمر بظروف نفسية سيئة نتيجة رفض زوجته ممارسة العلاقة الزوجية معها قبل الواقعة قائلا: "فوجئت بالطفلة قدامي في دورة المياه، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا بهتك عرضها.. وما أعرفش حصل ده إزاي".

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطفلة بعد تحسن حالتها ووالدتها وشهادات شهود الواقعة الذين أيدوا أقوال المجني عليها والمتهم.

وأمرت نيابة العاشرمن رمضان بحجز المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، حال وجودها بحمام عمومي بجوار سوق ابني بيتك بالمدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.

كواليس جلسة تجديد حبس المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان

وفاجأ محامى المتهم قاضي المعارضات بمحكمة العاشرمن رمضان خلال جلسة التجديد بتقديم شهادة معاملة أطفال لمرتكب الجريمة الشنيعة، مؤكدا أن موكله فاقد الأهلية وغيرمدرك لطبيعة أفعاله وقت ارتكابه الواقعة، إلا أن القاضي باغت الأخير بسؤال كشف من خلاله أن المذكوربكامل قواه العقلية ومدرك لأفعاله تماما.

فيما تمسكت محامية الطفلة المجنى عليها أمام جهات التحقيق بالطعن بالتزويرعلى المستند الذي بحوزة محامى المتهم.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة العاشرمن رمضان تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، حال وجودها بحمام عمومى بجوار سوق ابني بيتك بالمدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

رئيس جهاز العاشر من رمضان: توفير كشك لوالدة الطفلة بالقرب من مسكنها حتى تتمكن من كسب قوت يومها

وزارالمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهازمدينة العاشر من رمضان في وقت سابق أسرة الطفلة بمنزلهم للاطمئنان على الصغيرة ومؤازرة أسرتها في مصابهم مؤكدا توفير كشك لوالدة الطفلة بالقرب من مسكنها حتى تتمكن من كسب قوت يومها وأن ترعى بناتها الأربعة وقدم مجموعة من الألعاب والهدايا القيمة للطفلة المجني عليها.

هتك عرض طفلة،فيتو

كما وعد أهالي الخير بالمحافظة الأسرة بتجهيزالكشك بالثلاجة والمنتجات اللازمة.

وزيرة التضامن تكلف بتوفير وحدة سكنية لأسرة طفلة الشرقية

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بتقديم كل سبل الدعم لأسرة طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وكلفت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدة سكنية للأسرة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة بمبلغ ألفي جنيه شهريا لمدة ستة أشهر.

وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

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