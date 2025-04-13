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رياضة

موعد عودة بعثة منتخب الناشئين من المغرب بعد التأهل لكأس العالم

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، تعود بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، إلى القاهرة، اليوم الأحد، قادمة من المغرب، بعد انتهاء مشاركته في بطولة أمم أفريقيا للناشئين، ونجاحه في التأهل لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل. 

وتغادر طائرة منتخب مصر مطار الدار البيضاء في الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد، لتصل مطار القاهرة في السابعة مساء.

بعثة منتخب الناشئين، فيتو
بعثة منتخب الناشئين، فيتو

جلسة مرتقبة بين أبو ريدة وأحمد الكاس

ويعقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما خلال الفترة المقبلة من أجل إعداد خطة كأس العالم.

الكأس يشكر مجلس الجبلاية

ووجه أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، الشكر إلى مجلس الإدارة بالكامل وعلى رأسهم المهندس هاني أبوريدة.

الكاس يعتذر للمصريين

أعرب أحمد الكاس المدير الفنى لـمنتخب الناشئين تحت 17 عاما، عن سعادته بالفوز على أنجولا والتأهل لبطولة كأس العالم بعد غياب 28 عاما، قائلا: "أعتذر عن الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكان عندي ثقة كبيرة في الصعود للمونديال ولم أفقد الأمل لحظة".

تصريحات أحمد الكأس

وقال أحمد الكاس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "اتحاد الكرة كان داعما لنا بقوة من أجل تحقيق الحلم، سعادتى لا توصف برفع علم مصر في كأس العالم، وكان يهمني أن نرسم الفرحة على وجوه الشعب المصري".

16 منتخبا في أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب

وشهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بالمغرب لأول مرة منذ انطلاقها عام 1995 فى مالي مشاركة 16 منتخبًا بعدما قرر الكاف زيادة عدد المنتخبات على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد منتخبات مونديال الناشئين في قطر إلى 48 منتخبا، وما ترتب عليه من وصول مقاعد "قارة المواهب" إلى 10 بدلًا من 4 مقاعد في النسخ الماضية.

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