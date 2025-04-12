منتخب الناشئين يفوز على أنجولا 2-1 ويتأهل لكأس العالم بقطر

منتخب الناشئين، حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا صعبا على نظيره الأنجولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين بالمغرب، ليحجز مقعده رسميا في بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

هدفا منتخب مصر سجلهما اللاعب عبد العزيز الزغبي في الدقيقة 39 وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 69 من اللقاء، فيما سجل لمنتخب الأنجولي هدفه في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة في أغلب فتراتها سيطرة واستحواذا بشكل أفضل لصالح منتخب مصر، وتعددت محاولاته الهجومية على مرمى أنجولا، ولكن غياب التركيز والتسرع حرم منتخب مصر من فرص محققة لهز شباك الأنجوليين، كانت كفيلة بخروجه فائزا بعدد كبير من الأهداف.

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب أنجولا.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

ودخل منتخب الناشئين مباراته أمام أنجولا بتشكيل مكون من:

عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) – مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).

موعد مباراة مصر وأنجولا والقناة الناقلة

وانطلقت مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره الأنجولي، في التاسعة مساء اليوم السبت، والفائز فيها يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب.

أنجولا تواجه مصر لحسم بطاقة المونديال

وكان فاز منتخب أنجولا على أفريقيا الوسطى برباعية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، احتل بها المركز الثالث بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ليلتقي رسميا مع منتخب مصر ثالث المجموعة الثانية في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة لمونديال الناشئين بقطر.

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