الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

أول تعليق من أحمد الكاس بعد فوز منتخب الناشئين على الكاميرون

أحمد الكاس المدير
أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، علق أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب النشئين تحت 17 عاما على فوز الفراعنة الصغار علي الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم اليوم في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في المغرب.

وقال الكأس في تصريحات له بعد المباراة: كنا نحتاج مكسبا معنويا من أجل العودة من جديد

وتابع الكاس: لدي ثقة في اللاعبين وأتحدث معهم باستمرار لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم

أضاف الكاس: لا يزال هناك خطوة من أجل التأهل وسنقاتل حتى النفس الأخير

واختتم أحمد الكاس: أتمني دعم الجماهير المصرية لنا، لأن هذا الجيل يستحق بلوغ المونديال

أول فوز لمنتخب مصر

فوز منتخب مصر للناشئين على نظيره الكاميروني هو الأول للفراعنة في البطولة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام جنوب افريقيا 4-3، ثم خسر الجولة الثانية بدور المجموعات أمام بوركينا فاسو بهدفين لهدف، قبل أن يفوز اليوم على الكاميرون 2-1 ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة 

مواجهات منتخب مصر في أمم إفريقيا للناشئين، فيتو
مواجهات منتخب مصر في أمم إفريقيا للناشئين، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكاميرون

 الأول: بوركينا فاسو - 9 نقاط

الثاني: جنوب إفريقيا - 4 نقاط 

الثالث: مصر - 3 نقاط

الرابع: الكاميرون - نقطة واحدة

منتخب مصر على بعد خطوة من كأس العالم

وجدد منتخب مصر تحت 17 سنة، فرصته في التأهل لمونديال الناشئين بقطر وذلك بعد الفوز الليلة على الكاميرون 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث حل بالمركز الثالث في المجموعة، ومن ثم سيواجه ثالث المجموعة الرابعة، والفائز منهما يتأهل لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر.

 

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