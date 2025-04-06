وزير الرياضة يلتقي أبو ريدة لمناقشة استعدادات استضافة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، لبحث الترتيبات التنظيمية والفنية المتعلقة باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، بعد اعتذار كوت ديفوار عن التنظيم.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، والشركة المتحدة، حيث تم استعراض خطة العمل المشترك لضمان خروج البطولة بصورة مشرفة على المستويين التنظيمي والفني، تعكس مكانة مصر الرائدة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

اجتماع وزير الشباب والرياضة لمناقشة استعدادات استضافة أمم أفريقيا تحت 20 عاما

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية المتعلقة بالمنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها العمرية، وسبل دعمها فنيًا وإداريًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على الصعيدين القاري والدولي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال الاجتماع، أن استضافة مصر لهذه البطولة القارية يعكس ريادتها على مستوى القارة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدولة تضع كامل إمكاناتها لدعم نجاح الحدث وخروجه بأفضل صورة.

وشدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد على جميع المستويات، لضمان تنظيم يليق باسم مصر ويعزز من فرص منتخب الشباب في المنافسة والتأهل لكأس العالم.

أشرف صبحي يلتقي وفد الاتحاد الدولي لبيوت الشباب

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي، وفدًا من الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، بحضور أشرف عثمان، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية، وذلك ضمن استعدادات مصر لاستضافة البرنامج الدولي للتبادل الثقافي IOU Respect.

وتناول اللقاء الترتيبات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالبرنامج، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 2 إلى 14 أغسطس 2025، بكل من القاهرة والإسماعيلية، بمشاركة شباب من 6 ست دول هي: مصر، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، لبنان، وتونس، تحت مظلة الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، وبدعم من منظمة HI.

أشرف صبحي يلتقي وفد الاتحاد الدولي لبيوت الشباب

ويعد IOU Respect برنامجًا دوليًا للتبادل الشبابي، يستهدف تعزيز قيم الاحترام المتبادل، والحوار، والتفاهم بين الثقافات من خلال فعاليات تمتد على مدار أسبوعين، تشمل ورش عمل، وجلسات نقاش، وزيارات ميدانية، وأنشطة تطوعية مشتركة بين الشباب من مختلف الدول المشاركة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي حرص الدولة المصرية على دعم البرامج الدولية الهادفة إلى تعزيز التفاهم بين الشعوب، وتمكين الشباب من الانفتاح على الثقافات المختلفة، مشددًا على أن استضافة مصر لهذا الحدث تمثل فرصة حقيقية لإبراز صورة الدولة المصرية الحديثة، التي تضع الشباب في قلب أولوياتها.

وقال وزير الشباب والرياضة في كلمته: “نحن سعداء باستضافة هذا البرنامج النوعي على أرض مصر، والذي يجسد روح التبادل الثقافي الحقيقي بين الشباب من مختلف دول العالم. ندرك أهمية بناء جسور التواصل والفهم بين الثقافات، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة. ومن هنا يأتي دور وزارة الشباب والرياضة في فتح آفاق جديدة أمام شبابنا، وتعزيز مشاركتهم في محافل دولية تثري شخصيتهم وتنمّي وعيهم.”

وأكد الوزير أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم التنظيمي واللوجستي لإنجاح هذا الحدث الدولي، بالتعاون مع جمعية بيوت الشباب المصرية والاتحاد الدولي لبيوت الشباب، موجّهًا بتوفير بيئة مثالية لضمان تجربة شبابية وإنسانية ثرية لكل المشاركين.

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