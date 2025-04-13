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رياضة

أبوريدة يهنئ منتخب الناشئين تحت 17 عاما بالتأهل لكأس العالم

هانى أبو ريدة، فيتو
هانى أبو ريدة، فيتو

منتخب الناشئين، أجرى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالا هاتفيا ببعثة المنتخب الوطني في المغرب من أجل التهنئة بالوصول إلى كأس العالم.

ويعقد أبوريدة اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما خلال الفترة المقبلة من أجل إعداد خطة كأس العالم

ووجه أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، الشكر إلى مجلس الإدارة بالكامل وعلى رأسهم المهندس هاني أبوريدة.

الكاس يعتذر للمصريين

أعرب أحمد الكاس المدير الفنى لـمنتخب الناشئين تحت 17 عاما، عن سعادته بالفوز على أنجولا والتأهل لبطولة كأس العالم بعد غياب 28 عاما، قائلا: "أعتذر عن الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكان عندي ثقة كبيرة في الصعود للمونديال ولم أفقد الأمل لحظة".

قال أحمد الكاس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "اتحاد الكرة كان داعما لنا بقوة من أجل تحقيق الحلم، سعادتى لا توصف برفع علم مصر في كأس العالم، وكان يهمني أن نرسم الفرحة على وجوه الشعب المصري".

16 منتخبا في أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب

وشهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بالمغرب لأول مرة منذ انطلاقها عام 1995 فى مالي مشاركة 16 منتخبًا بعدما قرر الكاف زيادة عدد المنتخبات على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد منتخبات مونديال الناشئين في قطر إلى 48 منتخبا، وما ترتب عليه من وصول مقاعد "قارة المواهب" إلى 10 بدلًا من 4 مقاعد في النسخ الماضية.

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منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة المهندس هاني أبو ريدة كأس العالم للناشئين بقطر أحمد الكأس

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