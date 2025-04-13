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رياضة

رغم تأهل منتخب الناشئين للمونديال، أحمد الكاس يعتذر للمصريين

أحمد الكاس المدير
أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، أعرب أحمد الكاس المدير الفنى لـمنتخب الناشئين تحت 17 عاما، عن سعادته بالفوز على أنجولا والتأهل لبطولة كأس العالم بعد غياب 28 عاما، قائلا: "أعتذر عن الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكان عندي ثقة كبيرة في الصعود للمونديال ولم أفقد الأمل لحظة".

قال أحمد الكاس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "اتحاد الكرة كان داعما لنا بقوة من أجل تحقيق الحلم، سعادتى لا توصف برفع علم مصر في كأس العالم، وكان يهمني أن نرسم الفرحة على وجوه الشعب المصري".

16 منتخبا في أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب

وشهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بالمغرب لأول مرة منذ انطلاقها عام 1995 فى مالي مشاركة 16 منتخبًا بعدما قرر الكاف زيادة عدد المنتخبات على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد منتخبات مونديال الناشئين في قطر إلى 48 منتخبا، وما ترتب عليه من وصول مقاعد "قارة المواهب" إلى 10 بدلًا من 4 مقاعد في النسخ الماضية.

تاريخ مصر في مونديال الناشئين

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب مصر لبطولة كأس العالم لنهائيات كأس العالم للناشئين، حيث سبق له التأهل لمونديال الناشئين في مناسبتين فقط، الأولى كانت عام 1987، التي أقيمت في كندا، وودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

وكانت المرة الثانية والأخيرة التي شارك بها منتخب مصر تحت 17 عامًا في المونديال، بنسخة عام 1997 التي أقيمت في مصر.

 

وصعد المنتخب الوطني بتلك النسخة لدور ربع النهائي، بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى خلف المنتخب الألماني، قبل أن يودع المسابقة أمام إسبانيا بالخسارة بنتيجة 1-2.

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