قناة السويس في قلب أزمات الشرق الأوسط.. القوانين الدولية تمنح مصر 5 حالات لمنع عبور السفن في المجرى الملاحي

في ظل التوترات المتزايدة التي يسببها الحوثيون واشتداد الصراع الإقليمي، لا سيما في غزة، برزت قناة السويس مرة أخرى في قلب الأحداث، نظرًا لما لهذه التطورات من انعكاسات على حركة الملاحة عبرها.

السؤال الذى يطرح نفسه

هل يحق لمصر علق قناة السويس فى وجة السفن الأمريكية أو الإسرائيلية ؟

وبسبب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الملاحة العالمية تراجعت خلال الفترة الأخيرة إيرادات العبور من قناة السويس كما تراجعت كميات البضائع وأعداد السفن المارة من القناة وسط توقعات بمواصلة التراجع خلال الفترة القادمة.

وإلى جانب الانعكاسات السلبية المحتملة على حركة الملاحة وإيرادات قناة السويس نتيجة للأوضاع الإقليمية، تحتفظ القناة والموانئ المصرية بحقها القانوني في منع عبور سفن معينة، وهو خيار قد يصبح مطروحًا في ظل تصاعد التهديدات الأمنية أو المخاوف المتعلقة بالسلامة.

وتعمل قناة السويس وفقا للقوانين العالمية واللوائح المنظمة لحركة الملاحة العالمية بخلاف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر منذ سنوات والتي تنص على أنه: لا يحق لمصر غلق المجرى الملاحي لقناة السويس في وجه أي سفينة إلا في حالات محددة، وهى:

أولا: أن تكون السفينة قادمة من دولة في حالة حرب رسمية مع مصر

ثانيا: أن تكون السفينة محملة بسلعة محرمة دوليا مثل النفايات النووي

ثالثا: أن تكون السفينة تمثل تهديدا صريحا للأمن القومي المصري

رابعا: أن تكون السفينة تعمل بالوقود النووي

وفي هذا السياق قال الدكتور نبيل فرج مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية، إن الحركة بقناة السويس يجري تسييرها وفقا للقوانين الدولية والتى وقعت مصر عليها قبل سنوات والتى تضمن عالمية الملاحة بالقناة، وتنص هذه الاتفاقيات على منع مصر من غلق المجرى الملاحى فى وجه أى من السفن المارة.

المشاط تؤكد انخفاض ايرادات قناة السويس

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن السياسات التصحيحية للحكومة عملت على زيادة الناتج المحلي، أن وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية شهد نموا ملحوظا في الفترة الأخيرة

وكشفت عن استمرار تراجع إيرادات قناة السويس، مؤكدة أن التراجع ناتج عن أسباب خارج الإرادة ولكن بسبب الأوضاع الحالية بالمنطقة

وأضافت “المشاط”: سياسات الحكومة تستهدف خفض النفقات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وتابعت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء منذ قليل بالعاصمة الإدارية: قناة السويس مستمرة في الانخفاض فيما يتعلق بالإيرادات لأسباب خارج إرادتنا، ونتوقع حدوث التعافي الفترة المقبلة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار خلال حفل الإفطار السنوى الذى أقامته القوات المسلحة اليوم أن الدولة تتكبد خسائر شهرية تقدر بحوالي ٨٠٠ مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الإفطار السنوى الذى أقامته القوات المسلحة تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامى قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية

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