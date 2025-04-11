11 غارة أمريكية تستهدف مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات أمريكية شنت 11 غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت قناة المسيرة: "عدوان أمريكي استهدف مديرية بني حشيش بـ5 غارات، وجبل نقم شرقي العاصمة صنعاء بغارة".

وأضافت القناة: "استُهدفت منطقة فج عطان بمديرية معين جنوب غرب العاصمة صنعاء بـ3 غارات، ومنطقة الحاوري جنوب المعمر بمديرية همدان استُهدفت بغارتين".



جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات ثانية وصلت إلى المنطقة لحماية التدفقات التجارية.

ووفق مسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس.

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