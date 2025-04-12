الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

القبض على سائق توك توك بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بالفيوم

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من ضبط سائق توك توك، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم التحفظ على المتهم وتحريز المضبوطات تحت تصرف جهات التحقيق.

سائق توك توك يروج المخدرات بسنورس

 كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز سنورس، يفيد بضبط سائق توك توك وبحوزته مواد مخدرة، وجاء بالإخطار أن الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، والنقيب أحمد حمدي معاون مباحث المركز، قد اشتبهوا في سائق توك توك أثناء تواجدهم في حملة أمنية على شوارع سنورس، وتم استيقافه، وتبين أنه " سيد.م" وشهرته كابوريا 35 سنة، سائق توكتوك ومقيم بدائرة قسم شرطة سنورس، وكان متوترا أثناء المناقشة، ما دعا الحملة إلى تفتيشه، وعثر بحوزته على 92 كيس شابو، و104 أكياس آيس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتم التحفظ على المضبوطات، واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع العملاء.

 

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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة التحفظ عليه لحين انتهاء التحقيقات، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى وتولي التحقيق.

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