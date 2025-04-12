السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تستعد لاستقبال فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا موسعا لمتابعة مستوى تقديم خدمات مياه الشرب في مختلف أنحاء المحافظة، وبحث آليات تطوير الخدمة، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة المرتفعة، تزامنًا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك.

تجديد الأولويات ووضع إجراءات استباقية

وتم التوصية بتحديد الأولويات ووضع خطط  واضحة وقابلة للتنفيذ للإجراءات الاستباقية من أعمال الإحلال والتجديد، ومد وتدعيم الشبكات، وصيانة المحابس، وضمان التشغيل الأمثل لمحطات إنتاج المياه، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسينها خلال أشهر الصيف، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أسبابها، مع تكثيف حملات التفتيش لرصد التعديات على الشبكات، والحد من الفاقد المائي سواء التجاري أو الفيزيائي.

 

حالة الطقس غدا الأحد 13-4-2025 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم الملتقى القمي الـ11 للطالب المثالي بالجامعات المصرية غدا

وتواصل فرق العمل جهودها على مدار 24 ساعة، لتلقي بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون محمول وأرضي، أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01275358538، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمتابعة مع العملاء هاتفيًا بعد تلقي الشكاوى، للتأكد من حلها بشكل كامل وفعّال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم استجابة لشكاوى المواطنين استقبال فصل الصيف أعمال الاحلال والتجديد الخط الساخن 125 الصرف الصحي خدمات مياة الشرب شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الأحد 13-4-2025 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم الملتقى القمي الـ11 للطالب المثالي بالجامعات المصرية غدا

مياه الفيوم: تحليل 36 ألفا و692 عينة لضمان جودة الإنتاج

فريق تفتيش المجلس الوطني للاعتماد يتابع معامل مياه الفيوم

الأكثر قراءة

نهاية مأساوية لـ 3 موظفين، سيارة أودت بحياتهم على طريق السويس

تسبب في كسر ساقه، لاعب فاركو يدخل في نوبة بكاء ويعتذر للقندوسي

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة صادمة عن دعم السولار والبوتاجاز (فيديو)

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

إصابة قوية لأحمد قندوسي في مباراة سيراميكا مع فاركو

كولر يكشف سبب تغيير بن شرقي أمام بيراميدز ويؤكد: سنقاتل على الدوري

الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من بيراميدز في الدقيقة الأخيرة بالمباراة (صور)

منوعات

المزيد

من سوهاج إلى شبرا، بخيت وأبو العز 30 عامًا من صناعة البهجة في موسم بيع السعف (فيديو وصور)

إقبال ضعيف على السعف في محيط الكنائس بشبرا مصر (صور)

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله ؟، الأزهر للفتوى يجيب

الحج 2025، تعرف على بيان فرضية الركن الخامس للإسلام وأهم مقاصده

«يعلم السر وأخفى»، الشعراوي يوضح مظاهر علم الله بالظاهر والباطن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية