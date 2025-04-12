مياه الفيوم تستعد لاستقبال فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا موسعا لمتابعة مستوى تقديم خدمات مياه الشرب في مختلف أنحاء المحافظة، وبحث آليات تطوير الخدمة، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة المرتفعة، تزامنًا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك.

تجديد الأولويات ووضع إجراءات استباقية

وتم التوصية بتحديد الأولويات ووضع خطط واضحة وقابلة للتنفيذ للإجراءات الاستباقية من أعمال الإحلال والتجديد، ومد وتدعيم الشبكات، وصيانة المحابس، وضمان التشغيل الأمثل لمحطات إنتاج المياه، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسينها خلال أشهر الصيف، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أسبابها، مع تكثيف حملات التفتيش لرصد التعديات على الشبكات، والحد من الفاقد المائي سواء التجاري أو الفيزيائي.

وتواصل فرق العمل جهودها على مدار 24 ساعة، لتلقي بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون محمول وأرضي، أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01275358538، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمتابعة مع العملاء هاتفيًا بعد تلقي الشكاوى، للتأكد من حلها بشكل كامل وفعّال

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