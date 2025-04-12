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إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الوادي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب شخصين من الفيوم، في حادث تصادم سيارة نقل وموتسيكل، على طريق الوادي بجبل سعد، بدائرة مركز الشواشنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 

تصادم سيارة وموتوسيكل

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بحادث تصادم سيارة نقل وموتسيكل، على طريق الوادي - جبل سعد، بدائرة مركز الشواشنة، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدا السيطرة على المركبتين، ما تسبب في إصابة شخصين، وتم  نقلهما إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الشواشنة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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