السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدا الأحد 13-4-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا الأحد، حيث يسود المحافظة طقس حار نهارا، مائل للبرودة  ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة 25 درجة نهارا، 12 درجة ليلا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، بإصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الامراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التى تحمى الاطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  

1-عدم إلباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.

2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان عسل نحل مع عصير الليمون.

3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.

4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.

5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.

6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.

7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.

8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.

9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.

10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.

11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

حالة الطقس في القاهرة الفترة المقبلة

حالة الطقس في الإسكندرية الفترة المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ،23 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  20 درجة مئوية

شمال الصعيد  26 درجة مئوية

جنوب الصعيد  32 درجة مئوية

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس الارصاد الجوية المصرية السواحل الشمالية الطقس في القاهرة الطقس غدا الاحد درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة غدا درجة الحرارة غدا في القاهرة طقس غدا الاحد محافظة الفيوم والسواحل الشمالية والوجه البحري

مواد متعلقة

حالة الطقس في القاهرة الفترة المقبلة

حالة الطقس في الإسكندرية الفترة المقبلة

أسعار الدواجن اليوم السبت 12-4-2025 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم: مركز سيطرة الشبكة الوطنية يستقبل شكاوى مخالفات تعريفة الركوب

الأكثر قراءة

شاهد لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أول ظهور لنائب محافظ سوهاج بعد مشاجرته مع السكرتير العام (صور)

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

مات فور انقاذه حياة مريضة، جمال شعبان يكشف سر وفاة طبيب قلب مشهور فجأة

منوعات

المزيد

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

المزيد

خدمات

المزيد

22 جنيها سعر كيلو الأرز

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمة صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان وأحكام خاصة بالمرأة

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته باستقرار مالي ونجاح في العمل

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية