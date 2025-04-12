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رياضة

موعد مباراة مصر وأنجولا في ملحق تصفيات كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

منتخب الناشئين، يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم السبت، مواجهة حاسمة أمام نظيره منتخب أنجولا، في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

موعد مباراة مصر وأنجولا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الأنجولي، في التاسعة مساء اليوم السبت، والفائز فيها يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب. 

منتخب أنجولا للناشئين، فيتو
منتخب أنجولا للناشئين، فيتو

أنجولا تواجه مصر لحسم بطاقة المونديال

فوز منتخب أنجولا على أفريقيا الوسطى رفع رصيده إلى 4 نقاط، احتل بها المركز الثالث بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ليلتقي رسميا مع منتخب مصر في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة لمونديال الناشئين بقطر. 

مصر تتخطى الكاميرون

فيما حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الأحد الماضي، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

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