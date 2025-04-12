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رياضة

منتخب مصر يواجه أنجولا اليوم في لقاء حسم بطاقة مونديال الناشئين

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، اليوم السبت، مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره منتخب أنجولا، في المباراة الفاصلة في ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

منتخب مصر للناشئين بقيادة مديره الفني أحمد الكاس يدخل لقاء اليوم أمام أنجولا وهو يعلم تماما، أنه لا بديل أمامه إلا الفوز، إذا كانت لديه الرغبة في الظهور في مونديال الناشئين بقطر، أما في حالة الخسارة، فإن هذا الجيل من اللاعبين سيكون قد فرط في فرصة لن تتكرر من أجل التعبير عن نفسه وتدوين أسمائهم في السجل الذهبي للكرة المصرية 

كما أن الخسارة ستعني تسريح الجهاز الفني واللاعبين، وانتهاء مسيرة هذا الفريق، لعدم وجود أي ارتباطات رسمية أخرى، في هذه المرحلة السنية 

موعد مباراة مصر وأنجولا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الأنجولي، في التاسعة مساء اليوم السبت، والفائز فيها يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب. 

منتخب أنجولا للناشئين، فيتو
منتخب أنجولا للناشئين، فيتو

رسميا.. أنجولا تواجه مصر لحسم بطاقة المونديال

 فوز منتخب أنجولا على أفريقيا الوسطى رفع رصيده إلى 4 نقاط، احتل بها المركز الثالث بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ليلتقي رسميا مع منتخب مصر في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة لمونديال الناشئين بقطر. 

مصر تتخطى الكاميرون

فيما حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الأحد الماضي، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

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