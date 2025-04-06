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رياضة

عبد العزيز الزغبي رجل مباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا للناشئين

عبد العزيز الزغبي
عبد العزيز الزغبي مهاجم منتخب الناشئين، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، توج عبد العزيز الزغبي مهاجم منتخب الناشئين بجائزة رجل مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميرون، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب 

منتخب مصر يتخطى الكاميرون بثنائية

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2025 بقطر، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

 

أول فوز لمنتخب مصر

فوز منتخب مصر للناشئين على نظيره الكاميروني هو الأول للفراعنة في البطولة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام جنوب افريقيا 4-3، ثم خسر الجولة الثانية بدور المجموعات أمام بوركينا فاسو بهدفين لهدف، قبل أن يفوز اليوم على الكاميرون 2-1 ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة 

مواجهات منتخب مصر في أمم إفريقيا للناشئين، فيتو
مواجهات منتخب مصر في أمم إفريقيا للناشئين، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكاميرون

 الأول: بوركينا فاسو - 9 نقاط

الثاني: جنوب إفريقيا - 4 نقاط 

الثالث: مصر - 3 نقاط

الرابع: الكاميرون - نقطة واحدة

منتخب مصر على بعد خطوة من كأس العالم

وجدد منتخب مصر تحت 17 سنة، فرصته في التأهل لمونديال الناشئين بقطر وذلك بعد الفوز الليلة على الكاميرون 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث حل بالمركز الثالث في المجموعة، ومن ثم سيواجه ثالث المجموعة الرابعة، والفائز منهما يتأهل لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر.

 

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